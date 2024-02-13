部分遭丟包越南富國島的旅客先行返台，控訴年代旅遊要求他們簽切結書，所有責任自行承擔。(圖／中天新聞)

年代旅遊遭控積欠越南WinnER旅行社款項，導致多個團總共292人被丟包在富國島，雖然WinnER表示願意基於人道，將找回遊客繼續行程，年代旅遊也稱會負擔所有費用，讓事件暫時落幕，但有先行返台的旅客表示，過程中竟遭到年代旅遊要求簽切結書，整團18人都堅定拒絕。

越南團旅客之一的黃先生下飛機受訪時，第一天下飛機，去餐廳吃到的飯菜都是冷的，隔天年代旅遊領隊就說有壞消息，疑似因為金錢糾紛，當地旅行社說若不出720美元，就會被丟包在越南，黃先生一團18人聽到後立刻表示，已經先把5.6萬的團費都付清也簽約了，不想再多繳錢，加上還有帶小朋友，與其還要額外支出2萬多台幣，也不能保證行程還會不會出問題，不如直接買機票返台。

沒想到年代旅遊領隊得知黃先生一行人打算直接返台，Check Out的時候拿出一張脫隊切結書要求他們簽名，自願脫團，所以相關責任與旅行社完全無關，黃先生說，簽下這張就表示回台不能提告，還要放棄所權益、賠償，全團當然都拒絕簽名

黃先生說，還有不少人留在當地，持續跟旅行社談派，不懂這麼大的旅行社為何會發生這種事，就算發生意外，也不該要求旅客自行承擔，強調一定會保留法律追訴權，追究年代旅遊責任。