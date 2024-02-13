直播最後晚安小雞疑似遭毒打，躺在地上哀號，隨即中斷訊號，讓4萬網友擔憂不已。(圖／取自晚安小雞直播)

因闖入靈異地點發現上吊屍體而爆紅的「晚安小雞」，日前獨自冒險潛入柬埔寨詐騙園區，卻遭園方發現，不僅手機被搶走，還疑似被毒打一頓，倒地不起，目前生死不明，妻子也上網發聲求救。

晚安小雞昨(12日)獨自闖入柬埔寨「凱博園區」，表示要揭露內部真實狀況給大家，線上觀眾突破1萬人，他闖入水泥建築物後不久，就因腳步聲過大，被身穿軍服、手上持槍的工作人員發現，一邊躲藏一邊直播，不斷道歉，說初衷只是不想要再有人受騙。

正當他以為沒人的時候，不小心踢到空瓶子暴露位置，隨即疑似軍人的園方人士立刻衝上前將他壓倒在地，接著就是疑似毆打的聲音，以及晚安小雞的哀號聲。最後該名軍人將鏡頭拿起，只見晚安小雞躺在地上一動不動，至此直播中斷。

畫面曝光後，吸引超過4萬網友留言：「拜託一定要平安」、「畫面太可怕了」、「這到底有什麼好拍的...」、「親友一直拜託你別冒險，就是想不聽」、「靠，真的出事了」，但也有人質疑真實性：「畫面有說不出的異樣感」、「對方從頭到尾卻沒說話超怪的」。

13日凌晨，晚安小雞妻子與親友PO文求救，表示目前仍舊聯繫不上小雞，只能拜託當地司機去探聽消息，並買機票前往當地。友人也表示，當初看到小雞發文說要去柬埔寨直播時，大家都極力勸阻，沒想到他還是獨自跑去，現在雙方相隔2000多公里外，當下除了等待什麼都做不到。

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