外界頻頻關切81歲的美國總統拜登年事已高，質疑他是否適任之際，美國副總統賀錦麗在最近一次媒體專訪中表示，她已經準備好擔任美國總統。

美國特別檢察官赫爾（Robert Hur）日前對拜登（Joe Biden）不當處理機密文件案決定不予刑事起訴，但調查報告稱拜登為「記憶力差的老年人」，忘記了他擔任副總統的時間，及他的長子去世的時間，再次引發民眾對於拜登年紀和心智能力的疑慮。拜登親自召開記者會反擊，為自己任職總統時的記憶力和心智狀況做辯護，強調自己的記憶力很好，卻又把埃及總統塞西叫成墨西哥總統。

59歲的賀錦麗（Kamala Harris）接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪，被問及是否準備好入主橢圓形辦公室？她回答說：這是毫無疑問的，觀察過她工作表現的人「充分意識到我的領導能力」。賀錦麗去年也曾說，若有必要已準備好接任美國總統。

賀錦麗曾擔任舊金山地區檢察官、加州總檢察長和加州參議員，她上任時是美國歷史上第一位女性、黑人和印度裔副總統，許多人將賀錦麗視為民主黨的未來，並作為他在2028年總統選舉中的繼任者。

賀錦麗在副總統任期初期似乎陷入困境，高調的人員變動以及許多選民認為她的任務是解決中美洲移民的根本原因，並推動全面的投票權立法，但最終被參議院共和黨人否決，並沒有成功。然而，在過去的一年裡，賀錦麗已成為政府議程的有力倡導者，是該黨推動墮胎權的代言人，她還敦促拜登對以色列和哈馬斯戰爭期間加薩巴勒斯坦人的人道主義困境表達更多的公開同情。