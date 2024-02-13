自從《富比士》（Forbes）富豪榜出現以來，台灣有間集團的三個創辦人或其子女就一直在榜上，這間鮮少曝光的神祕公司，就是僅次於台塑集團的第2大石化公司長春集團，若沒有長春的特用化學品，台積電、蘋果手機、甚至特斯拉，都可能面臨停工。

長春集團聯合創辦人林書鴻以67億美元（約2100億元），名列2024年新春的《富比士》第四大台灣富豪。「公司成立以來就沒有虧過錢，因為不缺錢、所以也不用上市，專心做好自己就好。」96歲的林書鴻說起話來總是中氣十足、條理分明，捲翹的眉毛看起來非常精神。

長春集團三家核心公司，包括長春石化、長春樹脂和大連化工，這三家公司在2022年營收大約4366億元，這還不包括其他數十家關係企業，因為沒有上市，所以外界很難看清全貌，然而富豪榜仍能將其排上榜單，可見威力。

長春人造樹脂廠在1949年，由廖銘昆、林書鴻與鄭信義合夥投資設立，開發生產電木粉，1956年時成功開發並生產出耐水性極佳的尿素膠，讓台灣合板工業有史以來首次打進國際市場，接下來研發許多高品質的特用化學品，先後完成雙氧水、聚乙烯醇、冰醋酸、環氧大豆油、聚合醋酸乙烯乳化漿、醋酸、酯等下游產品。

鮮少在媒體前公開發言的鄭信義，就曾特別向記者說到，為長春賺下第一桶金的尿素防水膠，就是林書鴻在簡陋的工廠廚房不斷攪拌、憑手部感覺做混合比例的拉力測試，經歷千次失敗才做出來的產品。

台積電製程所需的電子化學品，長春是主要供應商。（圖／報系資料照、翻攝台積電官網）

而今，台積電5奈米製程所需的電子化學品—高純度雙氧水、TMAH（四甲基氫氧化銨）顯影劑、稀釋劑、醋酸正丁酯、銅電鍍液、鈷電鍍液等，長春都是主要供應商。

以雙氧水為例，他是台灣最大雙氧水製造商，也因為是世界第一最純的，才能作為半導體廠清洗晶圓的重要化學品，是台積電到美國、日本設廠時一定要帶著走的重要供應商。

1968年設立台豐印刷電路工業公司生產印刷電路板，為長春集團及日本三菱集團合資成立之關係企業，正式跨入電子業。

因為「斷料危機」，林書鴻提到，早年在做印刷電路板的積層板，有一次日本廠商幾乎停止供應銅箔，導致長春無法繼續生產，因此被迫著手開發銅箔，1987年起開始土法煉鋼，邊找資料邊試，各種不計成本地實驗，才能做出這樣地無可取代。

特斯拉的電池使用長春的銅箔，連外貿協會都以此推銷台灣製造的強大。（圖／報系資料照、中新社）

以銅箔來說，一般印刷電路板用的銅箔薄度大約在12至18微米間，手機與電動車的要低於8微米，這個已經很難做了，但長春生產的電解銅箔薄度只有5微米，可以提高電池效能，所以目前特斯拉美國廠高達60%電動車的電池，是使用長春的銅箔，長春在全球電動車鋰電池銅箔市占率約25%，包括苗栗廠和江蘇常熟廠，接下來還預計在北美投資設立鋰電池銅箔廠，業界估計，應用於5G伺服器與通訊基地台的RTF反轉銅箔，全球市占率應該也有六成以上。

林書鴻說，長春賺的錢都在投入研發和設備，若過去沒有持續研發，就沒有現在的高值化，台灣就是沒產油、沒天然資源，所以才要作石化工業，因為我們有人、有智慧，如果一桶油賣80美元，我們做出來的產品可以賣到400美元，這也能增加很多就業機會。

長春每年花在研發支出超過4%，比起很多科技業者還高，所以長春集團擁有上千項專利，大部分都是能走出實驗室、達到商品化獲利的優質專利，所以外界才會稱林書鴻是「石化業的愛迪生」。

最近他在大力研發的是碳補捉，其實他早在2011年就向記者提過，長春已開發出將二氧化碳「廢氣」轉為醋酸產品，笑說「這個算盤打起來不划算，但為了環境好嘛！」當時投資百億，只是為了理想，在2023年，長春集團已能穩定年消化12萬噸CO2、量產出60萬噸醋酸，目前還在持續研發且精進中。

近年來隨著全球對於碳排放越來嚴格，他想著要如何將CO2純化，達半導體能使用的標準，再創新商機。

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