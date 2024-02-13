台北市有4個高級救護隊（高救隊）專責緊急救護，在死神手中搶命，入行13年的永吉高救隊女救護員陳冠穎認為，在救護工作的高壓下，最好的慰藉就是遠方時刻記掛她的父母，以及相戀7年的男友，而看過太多生離死別的她，每年的新年願望都是平凡又簡單的「盼所有人平安」。

當年陳冠穎也曾揹水帶衝火場，體能訓練從不因為女生身分要求特殊待遇，女力展現讓一票男同事們刮目相看。（圖／當事人提供）

帶著眼鏡紮馬尾的EMT-P（高級救護技術員）冠穎，平時工作都是上一休一（上滿24小時休24小時），對於精神和體力都是極大挑戰，冠穎說幸好有交往7年的男友當精神支柱，且對方也從事消防工作，2人很懂對方的工作，有空互相吐露心情、討論案例，成為彼此最大慰藉。

冠穎在隊上是萬綠叢中一點紅，男同事們因為諧音將她外號取名為「罐頭」，冠穎個性好相處、總是笑咪咪，大家一起出任務出勤、訓練體能，她也從不因為是女性而要求特殊對待，同事們笑說「妳是女的嗎？」還誇她十分可靠仔細，「是神隊友！」

因為新冠肺炎肆虐，陳冠穎曾長達1年半沒回台南老家，她說北漂的自己總記掛著父母，最想念媽媽的雞湯。（圖／趙世勳攝）

不過，每次出勤總是未知的考驗，原來派單上只註明車禍或疾病等簡單事由，「到現場才最能確認狀況，即時做出最符合當下的因應措施，很考驗臨機應變，最重要的是平心靜氣」。

冠穎說自己處理一起救護案，到場才知道是失戀女子鬧輕生，女子情緒失控持刀和她面對面，她的左手割傷血流如注，情況危急，冠穎不慌不忙以自己同為女生身分，接近對方安撫「先幫妳處理傷口，包紮好一起幫妳找想見的人」，女子激動情緒慢慢平復下來，加上眾人輪番勸說，才棄刀讓冠穎進行包紮送醫

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冠穎也回憶前年疫情三級警戒期間，高救隊轉為防疫專責隊，她和夥伴們每天穿著防護衣開車運送患者，天氣炎熱但怕傳染，防護衣脖子袖口縫隙全部封嚴實，光是穿脫就得花上20分鐘，「一天跑20多趟，從早上到半夜，防護衣裡的我已經快脫水，每趟回來救護車還要靜置消毒20分鐘，每天都在打仗」。

即時工作再忙再累她仍心繫台南老家的父母，當時因疫情曾整整一年半沒回過家，「最想念媽媽的雞湯」。冠穎在家中排行老二，當年大姊和她前後考上警專，後來一個當警察，一個成為消防員，冠穎喜愛生物學，後續專攻救護，「爸媽年紀大，常擔心北漂的我和姐姐，尤其我們工作有危險性，以前出勤我都不說，現在則會讓他們知道情況、告訴他們我會好好照顧自己，不讓父母白擔心。」

雖然警消人員中男多女少，但女救護員在各種意外現場，給傷病患們如同媽媽般的溫暖和專業救護治療，站在第一線守護著所有男女老少，新的一年開始，冠穎說自己從事消防工作後，年年願望都一樣「平安是福，希望所有人都平安。」

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