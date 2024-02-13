今天大年初四各地晴朗穩定，只有花東及恆春半島可能出現零星降雨，清晨輻射冷卻效應明顯，各地氣溫偏低，最冷在苗栗6度，中央氣象署針對14縣市發布低溫特報。周五（16日）東北季風南下，迎風面轉濕涼，北部周四白天高溫仍有27度，到了周五只剩下18度，一口氣降9度。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今白天起至周四（15日）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天陽光下逐日回暖，入夜強輻射冷卻、氣溫降，日夜溫差很大，今各地氣溫：北部8至26度、中部7至27度、南部7至28、東部12至26度。明晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫。

氣象署發布低溫特報，今晨新竹、苗栗及台南局部地區有6度以下氣溫發生機率；新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、金門縣也有10度以下低溫。

吳德榮表示，周五有一小股東北季風南下，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，北台灣白天轉涼；氣象署預報，周四北部高溫達27度，周五大降9度、剩下18度。周六（17日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升；周日、下周一（18、19日）天氣晴朗。