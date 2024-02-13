這隻柴犬有夠皮！基隆市除夕夜當晚，一間派出所門前忽出現一隻柴犬來回徘徊，員警見牠毛髮乾淨且佩戴項圈，因此研判有人飼養。期間，柴犬久坐門前不肯離去，似乎正向員警發出求助訊號；見此，員警將柴犬帶進去後，牠竟還主動向漂亮女警討要抱抱。事後，警方透過一番協尋，一名林姓婦人前來將愛犬領回，結束柴犬短暫的走失之旅。

基隆市警察局日前透過臉書發文，指稱第四分局中山派出所一名林姓員警本月9日於派出所執勤時，發現有一隻柴犬於門口不停徘徊，久久不願離去。林員將門打開，柴犬竟自己走進所內不願離去，員警根據柴犬毛髮乾淨並佩戴項圈，因此研判應該有人飼養。

柴犬「皮皮」。（圖／翻攝自臉書「基隆警馨雲」）

由於時逢除夕夜，動物醫院已開始放年假，無法掃描柴犬身上是否攜帶晶片，一時間難尋飼主。事後，警方為了協尋主任，因此為柴犬拍照並張貼至臉書社團；果不其然，一名林姓婦人（72歲）匆忙走入派出所，一邊喊愛犬的名字「皮皮」。

林姓婦人前來領回柴犬「皮皮」。（圖／翻攝自臉書「基隆警馨雲」）

柴犬「皮皮」一聽林婦呼喚，隨即奔入主人懷裡，一人一狗終究於除夕夜這一晚圓滿重逢。林婦解釋，她家就在基隆市安樂趣定國街一處，除夕夜當晚，家人返家後一時忘記將大門關上，未料「皮皮」竟就往外直衝。

正當林婦心急如焚，對於愛犬的蹤跡毫無方向時，突見警方透過臉書張貼的發文，於是趕緊前來將「皮皮」領回。離開派出所前，林婦對於員警的熱心舉動相當感謝，也說：「否則除夕夜不知何時才能開飯。」

基隆市警察局第四分局呼籲民眾，飼養寵物務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎看管，避免不慎走失發生意外。