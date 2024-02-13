台灣知名魔術師劉謙睽違5年登上大陸春晚表演魔術，但撲克牌魔術環節，身後主持人尼格買提的反應卻讓大眾懷疑魔術又穿幫出問題，被許多網友笑翻，而這段影片也被瘋狂轉發，他慌亂表情也被做成表情包，讓尼格買提忍不住發文詢問央視文藝：「（春晚）大概還要重播幾次？我就問問」，隨後央視文藝在留言區回覆：「再播億遍。」

春晚主持人尼格買提在劉謙變魔術時出包，當下他露出慌亂的表情被觀眾發現，事後該片段也被瘋狂轉發，該片段更創下高收視率，在春晚官方帳號上點閱數也破2千萬次。甚至不少網友還把尼格買提尷尬慌亂的表情做成表情包。尼格買提則是忍不住標註央視文藝、春晚的微博帳號發文「麻煩請問一下，大概還要重播幾次？我就問問」，而央視文藝在留言區回覆：「再播億遍。」幽默回應笑翻不少網友。

貼文曝光後，網友紛紛表示：「小尼把春晚上升到不屬於它的搞笑程度哈哈哈」、「我宣布尼格買提穿幫是本屆春晚最搞笑的哏」、「只有小尼受傷的世界，達成了」、「小尼會不會扣工資」、「這個我真的要手動轉存下來，不開心的時候看一看，已經承包了我整個春節的笑點」、「央視文藝因為小尼流量變大了，給小尼加獎金」。