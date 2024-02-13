南韓團體Stray Kids成員Felix（李龍馥）憑藉帥氣外型與獨特的低沉嗓音，深受大批粉絲喜愛；日前Felix休假期間被發現低調前往寮國做義工，身上還穿著聯合國兒童基金會的上衣，引發韓網熱議。

一名網友在韓國知名論壇Theqoo轉發推特（現名X）上的兩段影片，當中可見Felix穿著印有「UNICEF」（聯合國兒童基金會）字樣的白色T恤，搭配黑色內搭、長褲及運動鞋，背著一個後背包現身寮國街頭，高挑的身材與金髮讓他在人群中格外明顯。

??? 여기 라오스라는데 설마 봉사활동 간거임..? pic.twitter.com/xcgb5O8fRn — 뽁이랑 (@bbokerang) February 7, 2024

據知情粉絲透露，Felix先前就曾透露，今年有時間就會去當義工，如今剛有假期他便飛往寮國擔任志工，且先前韓媒曾報導，他捐贈1億韓元（約台幣235萬）給聯合國兒童基金會，Felix表示，希望可以將自己所獲得的愛，分享給大家「希望這次捐贈能夠幫助寮國改善污染水源、衛生環境以及營養不足等問題，讓兒童們能有安全跟健康成長的環境」而才年僅23歲的他，也已是聯合國兒童基金會的高額捐贈者俱樂部「Honors Club」中最年輕的會員

如今他的善舉曝光，讓許多網友大讚「自己休息的時間那麼少，還要去國外做義工，太讓人尊敬了」、「不愧是李龍馥，前段時間還捐了1億吧」、「天使本人」、「義工說起來容易做起來難，他真的付諸於行動了」、「去附近的地方當義工已經很不容易了，他去的還是國外，太偉大了」。