3.0版FC-31「鶻鷹」戰機

中國國營飛機製造商上周在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦的第二屆世界防務展（World Defence Show，WDS）中，力秀最新的戰機技術，希望能贏得更多中東訂單。

綜合外電報導，在這屆防務展中，最受關注的目標之一，就是俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」，這是由中國航空工業集團和中航技進出口打造的最新型5代戰機。至今除了以色列外，對中東國家來說，要採購美製F-35隱形戰機仍是個夢。而中國則藉由提供FC-31戰機來填補這空白，並協助中東國家實現國防製造本土化的目標。

在阿拉伯聯合大公國與以色列關係正常化後，原本美國前總統川普要軍售阿布達比50架F-35戰機，並賣沙烏地阿拉伯3,000枚精準導引彈藥，但2021年拜登上台後，主要以阿聯和沙烏地長年介入葉門內戰為由，加上阿聯和中國交好，F-35技術機密可能外洩，於是擱置了相關交易。

FC-31是為上航母而設計，至今仍在研發階段，但中方製造商將它視為F-35等美國5代戰機的潛在對手。要求匿名的中航技官員說，FC-31雖然尚未服役，但很快就會發揮戰力。儘管由於以哈戰爭還沒有結束跡象，在爆發更廣泛區域衝突的威脅下，可能會促使中東國家擴大戰鬥機隊，但觀察家認為，中方在挑戰美國的主導地位，還有與其他對手的激烈競爭上，將面臨重大挑戰。

FC-31號稱是陸版F-35，也擁有隱形技術。而F-35的最大速率為1.6 馬赫，FC-31則為1.8 馬赫，但F-35的作戰航程為1,240公里，FC-31只有1,207公里。就在加薩走廊和紅海等區域衝突變本加厲之際，中國大秀FC-31，立即引發尋求擴大空中戰力的中東國家關注。一名沙烏地官員說，他們最感興趣的，就是加強空中和防空戰力。這位官員說，「我們希望加強與其他國家的合作」，好提升這些領域。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）說：「隨著伊朗及其代理人愈來愈傾向動武，而遜尼派國家一心想壓制伊朗，許多國家都有強烈的動機來強軍。」他強調，其中空軍對這些國家格外有吸引力，因為他們能發揮各種作用，如空對地支援、空對空作戰、偵察和反艦打擊等。此外，他們還能駕戰機火速飛越海、陸遠航。

長久以來，中東國家一直都和美國軍火承包商維持密切關係。無論洛克希德馬丁（Lockheed Martin）或是波音（Boeing），往往都是世界防務展中的亮點。據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）最新報告統計，2018—2022年間，美國約有41%的武器都銷往中東。

另一方面，英國國防情資公司詹氏（Janes）任務系統和情報主管提科斯（Kostas Tigkos）指出，由於美國出口限制提高了採購F-35 的門檻，中東國家轉而尋求中國等其他武器出口國出售戰機。他說，從市場的角度來看，針對那些買不起，或無法獲准進口F-35的國家取得5代戰機，中國戰機不僅要與F-35競爭，還要與俄羅斯蘇愷（Sukhoi），甚至土耳其「可汗」（KAAN）戰機競爭。提科斯並說，中方戰機在價格和出口限制上占有優勢，因為華府擱置軍售中東F-35，以致為對手介入競爭提供了許多空間。不過，他也強調，買進中俄戰機很可能對進口國不利，因為這會影響與美國的關係，以致無法買到其他先進軍備。

而何天睦則認為，儘管中國面臨美國和其他潛在對手的競爭和圍堵，但仍很可能會繼續加強對中東的軍售。他說，這是北京維護在當地利益最簡單，風險也最低的方式。但當然，其中的危險在於，中東一旦高度軍事化，便可能導致高度不穩定並爆發衝突，繼而危及中方利益。此外，他並指出，中國尋求透過軍售，以與中東國家建立「客戶」關係的另一個原因，就是能獲得利潤豐厚的石油交易回報。