現場查扣賭資5萬1,400元、抽頭金1,600元、麻將、搬風骰2顆等證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市三重區一名45歲王姓婦人，日前於自強路一處疑涉經營麻將賭博。警方獲報後登門查緝，當場人贓俱獲，隨即將負責人王女及賭客8人逮捕歸案；不過警詢時，王女卻向員警辯稱當天來找朋友吃尾牙、是來享用刈包，祈求來年運勢長紅，而非賭博，企圖編織藉口，蒙混過關。

警方接獲情資，指稱三重區自強路二段近期出現麻將賭博。警方循線調查，展開蒐證，並於上月26日登門查緝，當場將賭場負責人王姓女子（45歲），以及賭客8名逮捕歸案，另現場查扣賭資5萬1,400元、抽頭金1,600元、麻將、搬風骰2顆、監視器鏡頭、監視器主機等證物。

警方要求在場所有人出示證件。（圖 / 劉詠韻翻攝）

現場查扣賭資5萬1,400元、抽頭金1,600元、麻將、搬風骰2顆等證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方進一步指出，王姓負責人被逮後一度想藉「刈包」脫罪，她向警方辯稱當天是找朋友來吃尾牙，是與朋友來享用刈包，同時祈求來年運勢長紅，絕非賭博。不過任憑王婦再狡言飾詞，卻仍抵不過人贓俱獲的事實，訊後全案依賭博罪將負責人王女移請新北地檢偵辦，賭客等人則依社會秩序維護法裁處。

據了解，俗話中確實存在「尾牙吃刈包，錢財滿錢包」這一句寓意，此則因刈包外型飽滿仿若一顆大錢包，同時意即「財富滿足」，尾牙吃刈包象徵把一整年不好的噩運通通吃掉，迎接來年事事順利，所以尾牙吃刈包，還有開運一說。

三重分局長黃南山表示，民眾應培養正當休閒娛樂調劑身心，賭博不但傷財更會觸法，導致人財兩失；若市民發現轄內有聚賭情事，也可撥打110服務專線，警方將及時了解處理，警民合作共同淨化轄區治安。