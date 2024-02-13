@pagesix Taylor Swift, Travis Kelce, Blake Lively and other celebs celebrated together in Las Vegas after the Chiefs' epic Super Bowl 2024 win. ♬ original sound - Pagesix | Celebrity Gossip

堪薩斯酋長隊超級盃2連霸，凱爾西（Travis Kelce）摘得生涯第3冠，比賽地點在美國拉斯維加斯，當然少不了愉快的慶功趴。凱爾西帶著女友泰勒絲（Taylor Swift）在半夜2點加入續攤派對，玩到清晨5點多才離去，超級盃決賽是在前日下午4點開賽，凱爾西連續超過12小時都在亢奮狀態。

凱爾西的哥哥傑森凱爾西（Jason Kelce，老鷹隊中鋒）、泰勒絲的弟弟奧斯丁（Austin Swift）、獲選MVP的四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）與妻子布蘭妮（Brittany）也一起慶功，泰勒絲最要好的朋友柯萊雅（Keleigh Sperry）也帶著丈夫前來。不過馬霍莫斯夫妻只喝到3點半就告退了。

令人擔心的是凱爾西的火爆脾氣，他在決賽上半場衝撞總教練瑞德（Andy Reid），向他大吼大叫。諷刺的是瑞德賽前才稱讚凱爾西：「他的修養變好，他以前是牛脾氣，在場內做出瘋狂的事，他曾經是個麻煩，現在他成長了。」

凱爾西對於瑞德沒有把他排入第2節的關鍵進攻而感到憤怒，他失控的舉動還被網友批評「女神最好不要跟這樣的男人交往」，不過在中場休息時凱爾西獲得瑞德原諒，並於下半場為球隊建功。美媒觀察凱爾西的嘴型，他當時似乎在向瑞德飆粗話，質問瑞德為何不讓他上場。對此兩人賽後都未多做解釋，凱爾西開玩笑說：「我只是告訴他，我有多麼愛他。」

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