25歲女星王淨外型甜美、氣質清新，因演出電影《返校》女主角而爆紅，成為近年備受矚目的新生代女演員，目前與男星曹祐寧穩定交往中，1月底還傳出登記結婚，不過兩人已經澄清否認。昨（12）日王淨曬出出門走春的美照，透露換了新髮型，更有網友注意到她墨鏡上的反射「有亮點」。

王淨昨在社群平台上發文，透露新年初三她到陽明山踏春，照片中可見她換了新髮型，短髮加上妹妹頭瀏海，增添俏皮甜美氣息，她還笑稱剪完瀏海才想起自己有5個髮旋，「前面2個、後腦勺3個」，新造型被大家讚爆，不過有眼尖網友立刻發現王淨的墨鏡有亮點，原來她的鏡片上反射出掌鏡人就是男友曹佑寧，網友紛紛留言開玩笑表示：「目中有寧」、「墨鏡裡有男神」、「太閃， 戴墨鏡還是被閃到」

王淨與曹佑寧自去年大方坦承戀情後，不時透過社群放閃，去年聖誕節曹佑寧曬出自己抱著王淨的合影，兩人甚至還曾在IG上鬥嘴，更被目擊牽手逛夜市，甜蜜的互動閃瞎不少網友，如今兩人已交往1年的時間，前陣子被爆出已經低調登記結婚，親友更透露他們將到海島蜜月。

對此，曹佑寧經紀人啼笑皆非地說：「不知道為什麼會有這樣的傳言，可能相處久了大家都很期待好結果吧！有好消息會告訴大家的！謝謝關心！」另曹佑寧也在IG發長輩圖文，打趣寫道：「大家是不是想讓我過年被長輩問爆。」王淨經紀人則回覆：「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」