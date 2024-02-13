美籍日裔男星新田真劍佑演出Netflix影集《航海王》的「索隆」一角爆紅，帥氣外型讓他成為時尚界的新寵兒；不過近日他卻被爆出在紐西蘭錄製台灣綜藝節目時耍大牌，引起外界討論。

一名網友近期在大陸論壇以「吐槽新田真劍佑，此人沒被娛樂圈拉黑真的很神奇」為題發文，文中提到新田真劍佑在紐西蘭錄製台灣綜藝時耍大牌，由於紐西蘭天氣炎熱，導致他拍到一半不拍了，之後他更在冷氣房下吃燒烤，更指出「去一個牧場，人家外國人開個玩笑，他扭頭就走，不拍了，劇組停了」。

該爆料網友表示，新田真劍佑很愛喝奶茶，一天喝三杯，但因紐西蘭沒有奶茶，還要還幫忙調製「他總共就來3天，簡直是對所有人的折磨」；此外，他提到一同錄製的40歲男星陳柏霖，狀態年輕得像大學生，對比新田真劍佑看起來還比較年紀大，接著感嘆「造作到眼前真的有點受不了」。

對此，有網友好奇這名爆料網友的身分，他也回應「湊巧」，再說到「紐西蘭這地好多歐美節目來取景，可說沒見過這種的……」。