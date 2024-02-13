網紅陳沂日前遭暴力襲擊，事後國民黨立委徐巧芯、台北市議員鍾沛君等人陪同她在立法院召開記者會譴責暴力。而近日陳沂直播感謝徐巧芯提供協助，並透露自己過去曾評論徐像「安娜貝爾」。

陳沂日前在YouTube直播表示，那場在立法院的記者會，是由她的友人、國民黨立委陳菁徽召開，徐巧芯和鍾沛君則是被陳找來參與。她稱讚徐巧芯講話清楚、做事認真，將她的人身安全相關事宜安排妥當，母親也說徐很有能力、很會做事。

針對徐巧芯在記者會上「哪怕過去有指教、批評，依然要站在她身邊」的說法，陳沂透露，先前徐發生違停事件時，她曾罵過徐，還說過徐的衣服像恐怖娃娃安娜貝爾。

而在直播期間，徐巧芯也抖內給陳沂，陳開玩笑稱，徐給錢的話，自己嘴巴就「軟一點」，並再次強調，徐的口條、口碑一直都非常好，她沒有不喜歡徐，但民意代表本就是要被人民監督，他們做錯事人民監督，人民出事他們出面來幫助，這就是雙方之間的平衡關係。