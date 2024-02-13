中國經濟持續下滑，引發外界對全球經濟是否會受到影響的擔憂。自由亞洲電台引述英國《金融時報》近日警告，中國產能過剩，正在全向世界輸出通縮，各國需就此準備應對措施。

中國經濟指數持續下滑 再陷通縮陰影

《金融時報》近日報導指出，中國從2001年加入世界貿易組織（WTO）後，得益於以低成本的「中國製造」商品發展外貿經濟。但如今，因其國內房地產市場低迷，消費不振，加上人民幣走軟，中國商品的出口價格正以自2008年金融危機以來最快的速度下跌。

報導引述富蘭克林坦伯頓新興市場基金投資組合經理塞加爾表示，中國為扭轉困境將向全球輸出通貨緊縮的壓力，而各國都在應對中國的產能過剩問題。不少經濟學者認為，這對新興市場，尤其與中國有重要貿易關係的國家影響最大。

報導指出，西方製造商對中方不公平競爭的抱怨正在增加。中國最大汽車製造商比亞迪宣佈，將它在德國的電動車價格下調5％至15％。賓士公司已就此發出警告，其利潤受到電動車價格戰的殘酷打擊。

該報導還引述FIM Partners分析師指出，北京花了20年時間，摧毀新興市場製造業的競爭對手或將它們擠出全球市場，現在則威脅要對已開發經濟體的製造商做出同樣的事。

有美國智庫外交關係委員會的高級研究員認為，美國和歐盟正面臨艱難的選擇，要不降低對中國商品的依賴，要不就成為推動中國供應廉價商品的力量。

「中國製造」生產過剩 傾銷全世界

報導引述美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元指出：「中國製造現在碰到的問題是，產能一樣強，但全球市場需求沒這麼高。同時，美中貿易戰，美國和其他盟友與中國有一定脫鉤的關係，導致這些產能沒有地方可以賣了。當然，中國政府本來預定要用一帶一路市場想辦法去消耗可能過剩的產能。目前看來，這些一帶一路國家都還沒有能力去做這樣的消費。」

葉耀元提到，民主陣營國家開始尋找可信賴的夥伴取代中國，這一策略性轉移使原本設在中國的工廠很多轉到越南、印度，部分廠商為靠近美國市場則轉往了中南美洲國家。

葉耀元說：「之後如蘋果的產品，在未來都不會是中國製造，目前要轉移到越南、印度和美國本土。對中國來說，以後會有大概好幾十萬人都沒有工作，因為不必再幫蘋果做組裝，這已經是必然會發生的事。」

葉耀元分析，國際市場的現階段整體大環境對中國不利，因為商品出口量雖能維持，但卻必須用壓低價格的方式競爭。這樣的做法在未來也有可能因為美中之間的衝突或美中之間的策略調整，逐漸被其他國家所取代。

葉耀元說：「尤其現階段，中國的人均收入不像過去一樣低，它的平均薪資跟某些特定開發中國家比較起來還是算比較高的。中國原本被認為，所謂沒有技術性的勞工、勞動力水平比較高。但是，很多開發中國家也慢慢追上來了。因此整體來說，對中國未來前景都構成不利。」

葉耀元表示，中國過去盜竊歐美知識產權，未來能否投入開發新產品或者技術上實現創新令人質疑。中國龐大的進口市場雖然仍具有吸引力，但習近平強調「內循環」，中國市場變成以內需為主的封閉市場，外資產品要賣到中國就有困難。不過他表示，相信歐美國家如果有機會，還是會希望把產品賣進中國市場。