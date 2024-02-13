女星賈靜雯在春節期間和粉絲分享全家福，照片中3個寶貝女兒梧桐妹、咘咘和波妞出落得亭亭玉立，一家相處和樂融融相當幸福，如今大女兒梧桐妹已滿18歲，她也接力曬出與親生父親孫志浩的合照，並撒嬌寫下「我跟爸比」。

賈靜雯昨（12）日曬全家福照，其中不僅有老公修杰楷、還有2個小女兒咘咘和BO妞，梧桐妹則站在她們夫妻之間，身穿短裙的她一雙大長腿在鏡頭裡一覽無遺，賈靜雯也在文中寫下：「遲來的拜年，龍年行大運，揮別2023邁入2024，只要全家能健康快樂在一起就是一種福氣啦，祝大家好運龍來、福氣滿袋」。

梧桐妹幾小時後也在IG發出限時動態，並曬出他與爸爸孫志浩的合照，兩人對著鏡頭燦笑，看起來相當幸福，梧桐妹也在貼文中撒嬌寫下「我跟爸比」，而當天孫志浩一身紅色毛衣，梳上油頭，看來面色紅潤很有精神，絲毫看不出如今已有47歲。

梧桐妹曬與孫志浩合照。（圖／翻攝自IG@angelsun619）

此外，賈靜雯的弟弟衛斯理也曬出多張全家人過年團聚的照片，姐姐賈靜雯一家5口加上他和老婆朱芯儀生下的2男1女，一家人大團圓，讓賈媽媽露出幸福的笑容，衛斯理透露「大年初二的晚餐是我們家的大團圓，為了我們老媽用心的使出拿手絕活燒了一桌的好菜，真是辛苦了。謝謝我可愛的家人們，這就是我愛的過年。」