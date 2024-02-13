春節期間來職業試探體驗展玩吧！教育部為讓國中、小學師生及家長認識「技職教育群類別或科系」所對應的各行各業在科技發展下的轉變，由國立科技大學結合北中南社教館所辦理「職業試探體驗主題常設展」，這些年來已突破170萬人次觀展。

教育部從2019年起辦理「職業試探體驗主題常設展」，展出內容及手作體驗，讓師生及家長進一步了解學習方向、未來職業技能與趨勢，廣受好評。

台中國立公共資訊圖書館總館3樓展場，於1月18日起展出全新「技職超進化-前瞻機械主題展」，四大主軸分別為「分身奇機」、「組裝巨匠」、「技藝航向」、「數位奇光」，在這裡可以創造出屬於自己的機器人夥伴、體驗機械手臂的組裝並透過VR遊戲深入了解機械工業進化史，不同展示設計的多元數位互動，帶領民眾體驗一系列讓人驚嘆的機械工程技術。

高雄國立科學工藝博物館4樓展出的「技職新視界」，體驗AR-SandBOX擴增實境沙盒、磁場能量收集器和機械手臂人機對弈，還有好玩的互動遊戲和身歷其境職業VR體驗。寒假期間最受歡迎的假日工坊不停歇，新春花藝、新年絹印DIY和馬賽克燭台創作等，一起迎新春。

台北國立台灣科學教育館的8樓「智慧夢工廠Robot Show」展場，則有AR互動遊戲、智能娃娃機、虛擬產線3D導覽和智慧園區線上秀，以趣味化方式認識工業4.0。

教育部表示，各展場不定期開設線上或實體科普課程、手作體驗、達人講座等活動，也歡迎各國中、小及高中職團體預約各項導覽。官網「技職大玩JOB」中，「梅克獅養成遊戲」介面全新改版和新角色上線，完成指定任務養成專屬於您的技能獅吧！