屏東一對陳姓姊弟，日前接獲通知，年近60歲的父親，因車禍導致腦部受創，已無法以自己財產及勞力維持生活，經由社會處安置於長照機構，因而要求2人負起扶養責任。姊弟倆不滿父親從小就沒照顧他們，有的印象就是他回家就施暴，因而向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，陳姓姊弟的母親作證時表示，丈夫雖與他們同住生活，但丈夫並無工作，卻經常在外花天酒地，返家便對她與小孩施暴，也未曾協助分擔任何家庭生活與子女所需的開銷，她因此就帶2名孩子離家居住，因當時生活困難，僅能在她之前的同事幫助下，暫住在同事的工作室2樓倉庫。

陳家姊弟則表示，他們自幼便遭到父親家暴，成長過程中，大多時間隨同母親生活，還一起幫忙工作，但仍不足以支付家庭生活開銷，且因為母親無暇照顧，弟弟讀小學六年級時，因國小老師瞭解他們家庭經濟與情形，為了避免弟弟學壞，經由母親同意後，將弟弟帶去同住並照顧到高中畢業，母親則會補貼一些每月生活支出。

法官審酌，陳男確有酗酒惡習，並長期對妻兒3人毆打、污辱等家庭暴力行為，且自2000年起，2名小孩仍年幼時，就未曾給付過扶養費，也沒有無任何扶養照顧的具體行為，對小孩成長過程中，無正當理由就未盡其扶養義務，且情節已屬重大。法官日前依法判決，准予陳家姊弟免除扶養義務。

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