女童公園「挖到骨頭」驚爆殺嬰！生母罪嫌重大卻獲交保 理由曝光

台南一名女童本月8日傍晚5時許在安南區海佃路一處公園玩耍，不料，卻在溜滑梯旁沙地，挖到嬰兒的頭顱；女童母親隨即報案。警方調閱監視，竟發現恐是一起驚人的生母殺嬰棄屍案，詢後依殺人罪嫌將生母及男友移送法辦。台南地院法官考量，生母產後未滿2月，因此駁回檢方聲押、禁見，裁定2萬元交保並限制住居。

回顧本起案件，32歲翁姓女子日前生下女嬰時，由於未能確認女嬰當下是否已經斷氣，同時為了向同居的吳姓男子（21歲）隱匿此事，因此獨自出門，將剛出生不久的女嬰埋進公園沙地裡，甚至疊上小石塊做標記。

警方接獲報案，調閱監視畫面循線調查，查獲女嬰生母翁姓女子以及吳姓男友，另查扣剪斷臍帶之剪刀、手機等相關證物，詢後依殺人罪嫌，將翁女及吳男移送南檢偵辦。對此，吳男堅稱自己毫不知情，表示根本不知道女友懷孕，也不知道自己什麼時候當了爸爸。

警方詢後依殺人罪嫌，將翁女及吳男移送南檢偵辦。（圖 / 翻攝畫面）

檢察官複訊後，認定翁姓女子涉案罪嫌重大，向法院聲請將翁女羈押禁見。

法院審理後，認翁女涉犯刑法《生母殺嬰罪》、《成年人故意對兒童犯遺棄屍體罪》、《家庭暴力》等罪嫌。法官認，由於翁女產後未滿2月，此符合刑事訴訟法第114條第2款情形，聲請人所為羈押及禁止接見通信聲請，於法未合應，因此駁回檢方聲押及禁見，併准予她具保2萬元交保，同時限制住居。

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