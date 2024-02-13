一名網友大年初二入住新竹一間五星飯店，洗澡時不小心把洗髮精泡沫用到眼睛，當下一陣刺痛，半小時後眼睛還是紅紅的，他打電話向服務人員反應，對方淡定問是否需要冰塊，原PO不滿服務人員一句道歉都沒有，也沒收到飯店任何回應。近萬人全看傻，「為什麼洗髮精跑到眼睛裡面，服務人員需要跟您說不好意思？」

原PO在臉書「好想住飯店好康.踩雷不藏私」社團發文表示，大年初二入住新竹一間五星飯店，晚上洗澡時不小心把洗髮精的泡泡用到眼睛，當下刺痛無法張開眼，趕緊沖水，不過半小時後眼睛還是不舒服，而且紅紅的。

原PO決定打電話向服務人員反應，他說接電話的是一位男性，對方聽他描述後僅回「嗯」，淡定問原PO是否需要冰塊，接著表示會將此事上報副理，不過原PO抱怨對方一句道歉都沒有，而且也沒收到飯店任何回覆。

近萬名網友全傻眼，大家留言砲轟「你自己洗澡造成的，希望飯店要怎麼回答」、「我有點看不懂，為什麼洗澡時洗髮精跑到眼睛裡面，服務人員需要跟您說不好意思」，還有網友酸「在租屋處洗頭洗髮精流到眼睛內，是不是要找房東處理？」