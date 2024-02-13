科技海綿是家庭常見的清潔用品，無需用上清潔劑就能簡單去汙除垢，深受許多人喜愛。對此，藥師周本正示警，科技海綿不能拿來洗碗，長期使用恐對腎臟、膀胱造成危害，還可能罹患鼻咽癌和白血病。他並提到，使用科技海綿時，千萬別接觸高於40度的熱水，也要避免在鍋子未降溫前使用，會加快釋出具毒性的三聚氰胺，不可不慎。

周本正在YouTube頻道「小周藥師」拍片表示，科技海綿是由三聚氰胺甲醛樹酯發泡而成，也就是俗稱的美耐皿（melamine），因發泡後的纖維又硬又小，可以深入容器表面的縫隙，所以不需清潔劑也可以輕鬆去汙。

也因此，不少人都以為科技海綿拿來洗碗很好，但周本正指出，其會溶出三聚氰胺和甲醛，所以會越洗越小，尤其接觸到熱、酸、油的時候，會加快釋出三聚氰胺，所以不適合用於清洗蔬果和鍋碗瓢盆。

若仍想使用科技海綿，周本正說，千萬不要用高於40度的熱水，也不要在鍋子未降溫前使用。他並附上科技海綿商品說明，內容載明下列事項，包括不可用於清洗皮膚及蔬果；擦拭碗盤後務必要用清水沖洗，且注意水溫不可高於40度；不可搭配漂白劑或熱水使用；不可使用於油漆、烤漆或亮面表面等。