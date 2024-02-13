女星賈永婕在台灣疫情爆發時，於各大醫院集資捐器材和物資，被封「防疫女神」；感情方面，她2002年與丈夫王兆杰結婚，育有二女一子，一家五口幸福美滿，而她也時常在社群分享生活，近日她發文寫下「我也要來抱怨一下我們去義大利的導遊」笑翻網友。

賈永婕12日在臉書發文「我也要來抱怨一下我們去義大利的導遊」透露該名導遊就是自己的老公，指出對方不只經常在半夜才會訂隔天的旅館，餐廳也不提前預約，有次走到晚上9點多都沒位子「有位子的他又不要吃，然後又要我去吃中午吃過的餐廳……我就生氣了」。

此外，因最近一次飛去日本滑雪完，賈永婕一家人明明隔天就要回東京，但老公同樣還沒訂好飯店「重點是第一二天房間有洗衣機我洗衣服還要被唸耶，怎麼辦呢？我們好像也有合約」賈永婕還在留言區提到，因老公很怕被她聽到，所以都躲在廁所訂隔天的飯店，不過她表示，能出去玩已經很棒了，老公規劃住宿的方式反而「有一種冒險的感覺」。