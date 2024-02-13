從來沒在大聯盟投過球的山本由伸獲得12年3.25億美元肥約，似乎是多虧了紐約大都會、洋基兩支豪門幫忙抬價。美媒指出山本由伸最初被預估的身價是兩億美元，洋基加到10年3億美元，大都會更是願意匹配道奇的12年3.25億美元，終究山本還是選擇道奇。

山本由伸在更衣室的訪談告訴《紐約郵報》說：「紐約的球隊非常認真要把我爭取到他們球隊，我也是認真考慮過，地點也納入考量但不是決定性因素。道奇真的給我很好的印象，他們很長一段時間都很成功，整個球團的氣氛很好。」

大都會老闆科恩（Steven A. Cohen）親自飛往日本探視山本的家人，還邀請山本到家裡用餐，價錢都談好了，無奈球隊形象不如道奇。大都會成軍於1962年，拿過兩次世界大賽冠軍，最近一冠已相隔38年。

道奇是成軍140年的名門，近年正值鼎盛期，2013年至今每一年都打進季後賽，11年拿下10次分區冠軍，過去又有多位亞洲球員，在亞洲知名度頗高。位居西岸洛杉磯對於日本球員的吸引力更強，大谷翔平當初也是最嚮往道奇，等到國聯開放DH之後如願披上藍袍。

美媒分析山本身價飆漲的原因之一是他才25歲，現今的數據分析更重視球員巔峰年齡的戰力，通常這個年紀的頂尖高手都還被老東家綁著。例如史奈爾（Blake Snell）25歲摘得首座賽揚獎，當時他只有60萬美元底薪，現在他在自由市場已經31歲，身價遠比不上山本。