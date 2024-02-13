彌陀漯底山自然公園是少老閒宜的景點。（高雄市政府觀光局提供／林雅惠傳真）

梓官三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵仔寮魚港。（高雄市政府觀光局提供／林雅惠傳真）

超萌2隻黃色小鴨吸客400萬，助攻高雄「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」榮登網路熱搜度第一！高雄市政府觀光局陸續公開各區走春攻略，帶領遊客暢遊大高雄，13日再推薦高雄海線潮旅行。

高雄市觀光局局長高閔琳表示，高雄海線包含梓官、彌陀、永安、茄萣及林園，是高雄重要漁獲產區，漁村文化底蘊豐厚且自然生態景觀豐富，從茄萣一直到林園，由北而南各漁港都有新鮮海鮮產品，還可到各觀光海岸線拍網美網帥照，讓大家吃飽喝足、滿載而歸，還能欣賞高雄最美麗的海岸線，為新年充滿元氣。

高閔琳指出，高雄海線的茄萣、永安、彌陀、梓官及林園等區觀光資源豐富，各有特殊文化景觀和在地美食。新春時節推薦可闔家大小到茄萣區搭乘舢筏，悠遊二仁溪欣賞溼地，欣賞冬季候鳥與濕地生態，來場生態之旅；也能至「石斑魚故鄉」永安區，品嘗喝鑽石水的美味石斑魚及獨特的抱魚體驗，鄰近也有知名的鑽石沙灘跟鹽田彩繪村，都能拍出美照。

彌陀區則有特殊的漯底山，走踏泥火山惡地形和軍事遺跡，下山後前往彌陀漁港人氣熱門打卡景點「海岸光廊」，留下家人的美好回憶；晚餐時刻，再往梓官區，逛逛曾三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵仔寮魚港，品嘗現撈的新鮮海產，用餐後還可走訪「通安宮第二屆燈。海創意花燈展」，3月3日前都有璀璨燈海歡迎各地遊客。

美食部分可參考觀光局「2023海線潮旅行美食餐盤計畫」得獎店家，如品馨牛排館彌陀總店、福星烘焙、Hu's Coffee 誰的咖啡、興達港歐董食品有限公司、光咖啡、老巫咖啡、腸大爺商號、香賓海鮮餐廳、厚福早午餐、餘香咖啡等在地美味，高雄海線潮旅行就是如此輕鬆愜意。