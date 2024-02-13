經酒測阮男酒測值達0.30毫克，全案依公共危險罪移請新北地檢署偵辦。 （土城警分局提供）

37歲越南籍阮姓移工日前酒後騎乘電動自行車載女友返家，途經城林橋，他發現警方路檢點，趕緊停車，換未飲酒的女友騎乘，不過詭異的舉動仍被警方識破，經酒測阮男酒測值達0.30毫克，全案依公共危險罪移請新北地檢署偵辦。

警方指出，本月3日深夜11時許，土城警分局警員於城林橋上執行路檢，發現1部電動自行車在路檢點前100公尺處停下，疑似在換人駕駛，警員立即上前盤查，發現阮男與女友已將電動自行車熄火，且阮男身上有濃濃酒味。

由於雙方語言不通，警員拿出手機翻譯，詢問阮男及女友到底是誰騎車，最終阮男坦承確是他在騎車，因看到前方有臨檢點，才想讓未飲酒的女友駕駛，但沒想到還是逃不過警方的鷹眼。經酒測阮男酒測值達0.30毫克，全案依公共危險罪移請新北地檢署偵辦。

土城警分局呼籲，酒駕肇事造成無辜傷亡及許多家庭破碎，為防制酒駕憾事發生，警方會持續加強實施機動巡邏及定點攔檢的取締勤務，呼籲民眾應落實「喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定無飲酒同伴駕駛」，切勿心存僥倖、以身試法。