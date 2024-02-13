大陸國家移民管理局9日才允許59國人員以更多事由免簽入境海南停留不超過30天，大陸官媒新華社便在隔日上午10時於海口美蘭國際機場直擊，來自新加坡的1架捷星航空客機和1架酷航客機相繼落地，300多名國際旅客下機後排隊辦理通關手續。

大陸國家移民管理局9日在官網發布公告，自即日起，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，允許部分國家人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要（工作、學習事由除外）免簽入境海南停留不超過30天。之前實施的這些國家人員入境海南旅遊免簽30天的政策繼續有效。

大陸國家移民管理局相關負責人介紹，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，是進一步支持海南全面深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設的新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設。

根據《海南特區報》，大陸於2018年5月1日起，在海南省實施59國人員入境旅遊免簽政策，同時將外國遊客入境海南的免簽停留時間延長至30天。這項政策後因新冠疫情在2020年1月暫停，2023年3月15日恢復。

2018年4月13日，中共總書記習近平宣布，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。2020、2021年分別頒布《海南自由貿易港建設總體方案》及《海南自由貿易港法》，目標是在2025年海南全島封關運作。