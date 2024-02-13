今（13）日為大年初四、春節連假第6天，民眾把握連假尾聲出遊及準備收假，交通部公路局預估，台64線中和、台74線快官、台18線中埔、台86線仁德、台86線關廟、台88線鳳山至五甲等與國道銜接路段，今日將湧現車潮，提醒用路人注意。

公路局表示，昨日午後各地北返車潮已逐漸湧現，台9線觀音隧道、台88線往高雄方向、台1線水底寮路段、台61線竹南路段及中彰大橋施工路段，至晚間11點仍有車多壅塞情形。今日預估台64線中和、台74線快官、台18線中埔、台86線仁德、台86線關廟、台88線鳳山至五甲等與國道銜接路段將湧現車潮。

另外，蘇花路廊崇德路段北向試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」(管制點於台9線168.3k)，今、明兩天上午10時至晚間8時視北上車流狀況實施，並依現場車流機動調整管制。

公路局指出，昨日西部國道客運共行駛5031班次，疏運8萬8514人，疏運人數較去年同期增加25.3％；東部國道客運路線共行駛1550班次，疏運2萬9726人，疏運人數較去年同期增加42.5％。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者在春節期間籌備充足運能，也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局表示，相關疏運資訊均可至該局網站(http：／／www.thb.gov.tw)查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus 公路客運」App 查詢客運及市區公車相關資訊，也提供用路人服務中心免付費專線（0800-231035）作為省道反映路況及客運申訴電話。