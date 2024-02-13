台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao）驚傳上周末發生車禍身亡，享年50歲。趙氏家族12日發出訃告，證實這項消息。

綜合外媒報導，對於女兒年紀輕輕就驟然離開，趙安吉的父親趙錫成表示，「這是整個家族從沒預料過的事，我們感到悲痛萬分。」趙安吉是他6個女兒中，年紀最輕的一個，回憶起那段「帶女兒上班的日子」，他形容趙安吉從小就展現出對航運的興趣，「是一個出色、充滿求知慾的夥伴。」

Maritime mourns loss of Angela Chao in a car accident - Marine Log https://t.co/FIcLaB2BjB — Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) February 13, 2024

趙安吉從2018年接棒，成為福茂集團的執行長。在此之前，她曾在摩根史坦利美邦公司（Morgan Stanley Smith Barney）工作。她在就讀哈佛商學院研究所期間，運用自己的船運知識撰寫了一篇「遠洋輪船」的案例研究報告，至今仍是哈佛商學院一年級學生必修課程的一部分。此外，她更在哈佛大學學院創設趙朱木蘭和趙錫成家族獎學金，為培育下一代人才盡力。

When I interviewed Angela Chao in 2018, she told me that all the interesting industries were male-dominated, “which is why we have to work very hard to get into them and also pave a road for the generations after us.” https://t.co/8fPXupugAi — Eric Priante Martin (@EricMartinTW) February 12, 2024

趙家也提到，趙安吉雖生長於美國，但從未忘記自己的根，終其一生致力於幫助打造中西方的溝通橋樑，擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會聯合主席以及美中關係全國委員會青年領袖論壇成員等職務。面對她的離去，不僅是趙家人心中莫大的悲痛，也是亞裔社區的一大損失。