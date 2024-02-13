女星邵庭昔日以模特兒身分出道，憑藉甜美外型獲選2006年宅男女神，這幾年她轉戰電商領域年收破億，被封為電商女帝。最近適逢過年，她也透過刮刮樂試手氣，並曬出影片自信透露賺得3千元新台幣，豈料這番說詞被老公阻止：「不行！這不能播出去！」

邵庭分享自己新年玩刮刮樂的過程，起初她拿了4千元購買2張彩券，分別刮中1千元及5千元；接著再買下2張2千元的彩券，一張沒中獎，另一張則贏回1千元。而邵庭在清點金額時，表示自己包包裡有3千元，所以應該是賺得此數目；結果這番邏輯立刻被老公吐槽，邵庭則不解詢問：「請問我到底是賺多少還是賠多少？請大家幫我算。」

影片一出，不少熱心網友給出解答，直指她應該是賠了1千元：「妳包包原本4千剩3千，所以妳賠1千」、「賺了7千然後賠了8千」；不過也有人幽默回應「你賺3千沒錯啊，一開始的4千一定是從老公皮夾拿的，所以你成本是0」，網友也一致認為玩得開心、做公益是無價的。