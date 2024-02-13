摩根大通資產管理全球多元資產策略主管John Bilton表示，儘管中國經濟正面臨困難，但像一些分析師建議的那樣將其視為不可投資，並不是正確的選擇，「我不認為你可以對待全球第二大經濟體為另類投資或不可投資，這樣說法離譜」。

Bilton指出，貨幣政策的不確定和勞動力萎縮是進一步令人擔憂的原因。中國人口下降意味著勞動力也在萎縮，而勞動力是經濟成長的最大因素，這意味經濟增長的其他驅動將承擔更繁重的工作，要解決這些問題對於增強國際投資者對中國的信心至關重要。

根據香港《經濟日報》引述Bilton指出，一些政策組合拳搭配上貨幣政策以解決通縮問題，還有一些背後的房地產訊號認為將是關鍵。

他認為，儘管有這些問題，但投資者在中國還是有機會的。例如政府債券是其中之一，中國債券市場龐大，但國際資金參與較少，加上中國在通縮環境下有可能減息，股市也是另一個選項。

Bilton表示，中國仍有巨大的選股機會，經濟發展仍很需要金融的參與，應對人口老化、交通、服務等問題。因此可能更加要關注個股的情況。