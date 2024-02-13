彩券行供奉彌勒佛，盼招來財運。（示意圖/達志影像/shutterstock）

幸運之神遇上幸運之手！繼日前一名小資女在彩券行摸了彌勒佛肚子，刮中300萬後，又有五位大學生買刮刮樂前特別對店內戴金項鍊的彌勒佛許願，果真下一秒就中100萬，看來誠心誠意祈求都能得到財神眷顧。

據屏東「瞇瞇笑公益彩券 」店員透露，幸運刮中100萬元的是五位大學生，當天五個人決定一起合資試手氣，一行人進到店裡後，先各自挑選一張覺得會中的「2000萬超級紅包」，並對著店內戴著金項鍊的彌勒佛默默許願，期盼能刮中大獎。

沒想到，大家小心翼翼地刮著時，突然一位男同學開口「我好像中大獎了！」，其他人立刻圍過去幫忙檢查，發現真的中了100萬元，大學生們開心歡呼，感謝店裡的彌勒佛庇佑，並立刻去買糖果與店內其他顧客分享好運。

至於在台東市東區「中來發彩券行」抱走300萬元是一位小資女，據店員描述，該名小資女一進店裡，就先摸了櫃檯上彌勒佛的肚子，隨即買一張66號的「無敵開獎機」刮刮樂，一刮開就是頭獎300萬元。該名女子樂壞，「摸彌勒佛真的會有好運」，並透露會將300萬元當作出國旅遊資金，好好犒勞自己一翻。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元；統計至2/12，已刮出3個2000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、163個100萬元。

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