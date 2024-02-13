香港去年5月起，受市民外遊及北上消費、本地消費力外流等影響，零售銷售額以至餐飲收入按年增長均有所放緩。業界人士表示，今年農曆新年更多港人轉到深圳吃「團年飯」（年夜飯），但學者預計，相信目前已接近最差情况，未來兩地價格差距收窄，將對香港消費有一定幫助。

香港《明報》報導指，以香港餐飲行業銷售額來看，去年前4個月增長強勁，但自5月份起增幅明顯放緩，10月份更只有1位數增長；但深圳的餐飲業銷售額自去年8月起有雙位數增長，表現普遍跑贏香港餐飲行業。至於零售銷售額表現，深圳普遍有1位數升幅，香港僅10月及12月有1位數升幅。

香港餐飲聯業協會會長黃家和日前表示，今年市場較冷淡，預計「團年飯」生意額較去年跌15％。陸港兩地通關後，深圳和廣州的中式餐廳酒樓生意普遍非常理想，今年有更多港人到大陸吃「團年飯」。

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，在香港與大陸通關之後，兩地不斷融合，北上消費是必然發生的事情，加上大陸近年消費市場有很大進步，包括服務、商場設施等方面，也有不少香港沒有的玩樂活動，以及兩地物價存在差異，部分商品價格是香港的1／3。

麥萃才續稱，陸客在通關後來港消費意欲不高，其於疫情期間已習慣網購，以及出境的消費面對限制等，旅客大多轉以體驗為主，讓香港零售增長放緩。整體而言，香港以中檔次餐廳最受影響，相信核心區、米其林及「網紅」餐廳受到影響不大。

不過，麥萃才認為，隨著北上消費成為新常態，深圳零售及飲食業也慢慢提高價格，隨著兩地的物價不斷收窄，目前已十分接近最差情况。當北上消費帶來的新鮮感減退後，預料香港本地消費表現未來將有所改善。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、大陸及香港區主管合伙人鄭煥然認為，港人對大型超市新鮮感減少後，消費熱潮將會減退，如果人民幣強勢，港人也會減少北上消費。