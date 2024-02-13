高雄前鎮區的「寶蓮彩券商行」幸運開出2000萬刮刮樂頭獎。（寶蓮彩券商行提供）

高雄前鎮區的「寶蓮彩券商行」幸運開出2000萬刮刮樂頭獎。（寶蓮彩券商行提供）

高雄前鎮區的「寶蓮彩券商行」幸運開出2000萬刮刮樂頭獎。（寶蓮彩券商行提供）

台灣彩券公司推出新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」統計至2月12日，已刮出3個2000萬元，其中高雄一對父女檔初二原本買了2張1000元刮刮樂，但打平各中1000元，準備離開店家時，抬頭看見牆上的財神爺掛像好像是在對著他們微笑，決定再加碼買1張「2000萬超級紅包」，最後幸運刮中頭獎2000萬元。

位於高雄前鎮區的「寶蓮彩券商行」代理人黃先生表示，今年1月才剛開幕，日前就到關帝廟拜拜求籤，籤詩指示今年初一到初三，有機會開出頭獎，要特別注意穿紅色或黃色衣服的客人，結果初二下午2點多這對父女檔的女兒穿紅衣、開紅色休旅車，特別引起他注意。

黃先生指出，這名小姐原先買了2張1000元刮刮樂給爸爸，當場刮開各中1000元，但他告訴小姐有關關帝廟籤詩指示，鼓勵她可以刮看看2000元，最後在他建議下，挑選尾數12的刮刮樂，幸運刮中頭獎2000萬元。

黃先生說，會建議尾數12那張，是因為該刮刮樂放在右上角，超過2小時都沒賣出去，感覺不太合理，「是不是那張彩券在等誰？」，再加上該小姐發現牆上的財神爺掛像好像在對她微笑，告訴她「你會中！你要買！」最後才成功刮出大獎，這也是開店以來開出的第一個頭獎。

黃先生透露，一開始父女檔刮中2000萬，不敢確定是不是真的，而用APP及投注機也因金額太大無法掃描，最後他用人工肉眼幫忙數，確認刮中2000萬，當場恭喜這對父女檔，兩人擁抱慶祝，全場客人歡呼獻上祝福，父女倆也開心地喊著「財神爺真的到了！」

台灣彩券春節限量的「2000萬超級紅包」，共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、1,000個100萬元；統計截止於2月12日，已刮出3個2000萬元、4個200萬元＋賓士休旅車、163個100萬元。