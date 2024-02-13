根據《新京報》引述燈塔專業版數據，截至大年初三12日18時37分，大陸電影2024年春節檔（10至17日）檔期總票房（含預售）突破35億元（人民幣，下同），以《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》暫列檔期票房前三位。同時在春節檔的帶動下，2024年大陸電影市場在大年初一正式超越北美，以累計票房6.02億美元暫列全球單一市場票房冠軍。

觀察在年節期間，廣州影院的氣氛與天氣一樣火熱。廣州青宮電影城店長沈豔表示，廣東出品的動畫IP《熊出沒·逆轉時空》表現尤其出色，「放映六場，四場滿座，還有一場上座率98.85％。」

看到大陸今年春節檔有8部影片齊齊在年初一公映。根據貓眼專業版資料顯示，大年初一全大陸的總票房達13.6億元，比2023年年初一的13.57億元上升了0.22％。值得一提的是，今年電影票的平均票價卻下降了4.89％，從2023年的53.2元降至50.6元。

這背後是顯著增長的觀影總人數，統計到全大陸共有2684.7萬人次觀影，比去年增加了5.22％。

而大陸今年賀歲檔的幾部主力片，目前口碑都不錯。在豆瓣上《飛馳人生2》、《熱辣滾燙》、《第二十條》分別得分8.1分、7.9分和7.9分。沈豔預測，幾部主力片的實力相差不大，部分觀眾可能考慮看兩到三部電影，春節檔的熱度還會繼續保持。