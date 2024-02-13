新竹市長高虹安上上任後積極改善竹市交通，從既有路側監控設施（Etag、VD、CCTV）數據顯示，多條改善道路平均旅行時間減少，尤其自強南路至慈雲路沿線晨峰（文興路至埔頂二路，往園區）平均旅行時間甚至減少高達309.4秒，不少開車民眾表示對於竹市交通改善非常有感。

高虹安表示，竹市每個月都舉行道安會報，檢討重大交通事故，聽取道安委員的建議。目前已促成的交通改善主要利用智慧化朝向安全與效率2大原則著手，透過交通量分析、車流動線分析、空拍影像輔助、事故態樣、委託專業顧問公司規畫，並由專家學者共同決策，交付交通處執行。

例如介壽路關東橋派出所前標線改善；慈雲、埔頂二路行穿退縮、光復路時制重整（持續調整）、經國路時制重整、光復路工研院前缺口封閉延伸左轉車道；經國路、愛文街缺口封閉延伸左轉車道；慈雲路、經國橋智慧號控持續調整、寶山路調撥車道持續運作及調整、高峰路拓寬。

另，西大、林森路口禁止左右轉、光復路二段6個路口行人環境升級（水源-建功路）、慈濟路至公道五及關新路至竹縣端通車、忠孝路及建功一路號誌調整（東進路-建新路）等，都是竹市逐步改善交通的各項成果。

高虹安強調，雖然很多路段都是小改變，但對於提升主要幹道的行駛速率，降低旅行時間幫助很大，而對於支道的安全性及行人保護也一併提升。只要持續累積小的改變就能對竹市的交通產生大改變，希望竹市的交通可以越來越順暢。

市府則表示，也有不少竹科工程師透過各管道分享，近期竹科塞車情況明顯改善，開車上下班通勤時間縮短不少，對竹市交通改善很有感。

交通處指出，1年多來多管齊下持續努力改善竹市交通，從既有路側監控設施（Etag、VD、CCTV）所收集的數據顯示，寶山路今年1月較去年同期，晨峰（往園區）平均旅行時間減少21秒（減少幅度為14.1％），昏峰（往市區）平均旅行時間減少43秒（減少幅度為10.8％）。

光復路及介壽路旅行時間雖無顯著變化，但周遭建案逐漸入住交屋，並未讓光復路及介壽路旅行時間增加，顯見交通改善抵消交通量上升衝擊；經國路經過時制重整後，晨峰往竹北方向旅行時間下降65秒（減少幅度為11％），亦顯示時制重整後略具成效。

自強南路至慈雲路沿線晨峰（文興路至埔頂二路，往園區）平均旅行時間亦有減少，其中有一天甚至減少高達309.4秒，昏峰平均旅行時間減少103秒，顯現交通有顯著改善。

交通處補充，除了減少車輛行駛時間，高市長積極推行桃竹竹苗通勤定期票在去年10月啟用上路後，截至今年1月底累積使用運量約為台鐵166萬人次（56.5％）、公路客運40.3萬人次（13.7％）、捷運13.5萬人次（4.6％）、市區公車40.4人次（13.8％）、公共自行車33.4萬（11.4％）人次，累計總量約294萬人次。

另經統計至今定期票販售張數已達12.8萬，其中竹竹定期票3.4萬張、桃竹竹定期票3.3萬張、竹竹苗定期票3.1萬張、桃竹竹苗定期票2.8萬張。讓不少通勤民眾由私人運具轉為公共運輸，由於車輛數下降，疏解不少部分市區的交通壓力。