38歲女星張可昀（小甜甜）去年3月與前夫宋晉賢離婚，結束2年短婚姻，恢復單身的她，除了努力拍戲養家，身邊也傳出有第二春，經紀人曾回應兩人目前就是「友達以上」的階段。近日被傳媒體報導，2歲多女兒已見過男友，彼此相處融洽。

小甜甜去年被《CTWANT》直擊，小甜甜新歡上演溫馨接送情，還能同進同出女方香閨，時時刻刻黏在一起，而傳出新戀情，讓小甜甜經紀人阿湯回應兩人目前就是「友達以上」的階段。根據《三立新聞網》報導，2歲多女兒也已見過男友，彼此相處融洽。在農曆年時，她原本想帶女兒出國去日本的迪士尼樂園，但女兒年紀處於還無法走太多路以及是否要坐推車的尷尬階段，所以她應該跟女兒會留在台灣。

對於去年揮單後小甜甜傳出新戀情時，經紀人阿湯表示，「謝謝大家的關心，雙方都還在了解磨合中，但公司不會過問藝人的私生活，但如果真的遇到好的對象，公司也樂見其成，並給予祝福，也請媒體及大眾，能多多給他們空間與時間去相處」。

小甜甜2020年與小5歲的宋晉賢交往半年奉子成婚，未料結婚才2年就爆出婚變，雙方在媒體上隔空開戰，並鬧上法院打離婚訴訟，也終於在去年3去兩人正式離婚。