年節期間面對滿桌豐盛菜餚，難免會碰到吃不完，而留到下一餐繼續享用的情況。對此，營養師李婉萍示警，有3類食物應避免隔夜再吃，包括綠葉菜類、海鮮類及油炸類。其中她提到，含有高硝酸鹽的綠色葉菜，經反覆加熱後，不只營養會流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，當有毒物質進入體內，恐增加致癌風險，不可不慎。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，雖說不浪費食物是美德，但有些食物真的不要反覆加熱隔夜吃，並列出以下3類食物，值得特別注意：

1、綠葉菜類：如莧菜、青江菜、小白菜、空心菜、高麗菜等，皆含有高硝酸鹽，若沒吃完經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，不只營養會流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，當有毒物質進入體內，就恐有誘發癌症的風險。

2、海鮮類：像是螃蟹、蝦子、貝類等，除了容易產生大量細菌繁殖外，放置時間過長也會造成蛋白質氧化，若保存不當，或是料理不完全，再吃下肚恐造成腸胃不適，從而引起噁心想吐。因此，海鮮類食材當天食用完畢最為理想。

3、油炸類：市售炸物通常都不會用好的油去炸，而不好的油脂經過二次加熱就會形成一種致癌物質丙烯醯胺，會造成身體慢性的傷害。 因此，各種用油炸的食物都應避免重複高溫加熱再吃。

李婉萍強調，食材還是當日料理新鮮吃最健康，但若真的要隔夜吃，也記得用至少100度的高溫加熱後再食用，以減少食物中毒的可能性。