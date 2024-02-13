在愛情的世界裡，深情的人往往受傷最深，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座女生最容易碰到渣男，她們個性善良沒心機，卻常被戀愛腦沖昏頭而看走眼。

▌雙魚座

雙魚女單純善良，最沒有心機，喜歡追求浪漫的愛情，在追求過程中時常犯傻，她們看重一見鍾情的心動，即便對方的感情不怎麼認真，也會接受追求。雙魚女常被表面所迷惑，男友買花製造一點浪漫的場景，就能讓她們幸福好久，其實表面上如此浪漫多情，暗地裡卻對其他女生好，可嘆的是，雙魚女學不乖，遇到下一個對眼的人，還會像這樣再愛、再受傷，周而復始。

▌牡羊座

牡羊女不像雙魚女那樣內心柔軟，她們同樣善良，但性情熱烈、直來直往，只要是喜歡的人，不管對方任何外界因素，想愛就要得到，這樣的愛情態度往往伴隨很多漏洞，即使大家認為她的男友品行差，她們也不予理會，總是等到被傷害後才能反應過來。

▌天秤座

天秤女顏值佳，追求者眾，但談戀愛有一個弱點，就是猶豫不決、優柔寡斷，對於接踵而至的追求者，她們常在沒摸清對方底細的情況下，做不出合理的判斷，最後草草選擇而嘗到苦果，在愛情裡經常受傷害。