南投一名徐姓男子因年事已高，經濟情況不穩定，難以維持正常生活，因而向法院聲請，要求女兒履行扶養義務，應自2023年12月1日起到他死亡之日為止，按月給付5000元。女兒不滿，父親從她小時候，就沒盡過照顧責任，因而向法院聲請免除扶養義務。

法院審理，徐女表示，在她學齡前的時候，父親就因各種原因，頻繁進出監獄，只記得有2次是因毒品、竊盜，其他的就記不清了，在她的成長過程中，幾乎沒有父親的存在，小時候是由祖父母及姑姑叔叔們養大，學費也是由他們提供。

徐女指出，她結婚時，父親還在監獄裡，父親對她而言，一、沒有養育之恩，二、更沒有關愛之情，父親甚至是「成長過程中的黑洞」，不敢跟別人談論父母這個話題，若跟知情的人提及時，都是傷心難過，甚至是「恨」，還有過輕生的念頭。

徐女還說，現在自己有家庭有孩子，更清楚一個愛家，有責任感的人，是不能這樣對待孩子，她可以為母則強，為孩子努力工作賺錢，難道當父親的就可以任性成這樣嗎？父親已經讓她產了心理疾病，痛恨一切沒有責任感的行為，痛恨父親這個角色。

而且她跟先生的家庭負擔也很龐大，要負擔自己及婆婆的房貸，金額也有上千萬，不想、也無法負擔父親的生活費。

法官審酌，徐男對於徐女成年前，應負有照護、扶養義務，但卻未盡保護教養之責，也未給予關懷，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令徐女負擔扶養義務，顯失公平。日前依法宣判，免除徐女對徐男的扶養義務責任。

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