大谷翔平本周在亞利桑那州的格蘭岱爾參加道奇打擊練習，他去年9月手肘韌帶開刀，現在已經可以使用幾乎100%力量揮棒。美媒報導這次的打擊練習，大谷21次揮棒就敲出10發全壘打，他表示這是個好的預兆，有信心在開季前準備好。

道奇今年有海外開幕戰，比其他球隊更早開季，他們3月20日就要在韓國首爾與教士打兩場例行賽，洛杉磯主場開幕戰要等到3月29日對戰紅雀。大谷翔平計畫在首爾的巨蛋球場擔任先發DH上陣，可能改打第三棒，接在兩位MVP隊友貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）的後面。

大谷翔平在大聯盟6個球季，只有在2020年縮水球季調整失敗，他該季44場低至打擊率0.190，天使隊當時也不知該怎麼辦。所幸大谷就只有那一季很糟，疫情結束後他隨即在2021年打出全票MVP球季，OPS+（標準化攻擊指數）比2020年暴漲將近100%。

去年大谷以44轟首度摘下全壘打王，包括長打率、上壘率、攻擊指數、壘打數多項數據是美聯之冠，打擊率也是生涯首度達陣3成。