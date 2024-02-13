台南市美術館日前宣布將舉辦心智障礙藝術家作品展，以《藝術是自由的力量》為主題，集結台日50位心智障礙藝術家，展出共200多件創作。台南市長黃偉哲日前出席展覽開幕會，邀請民眾來台南走春觀展。

市長黃偉哲出席南美館藝術展開幕式。（圖／台南市政府）

台南市政府說明，本次展覽邀請到台灣、日本滋賀縣及宮崎縣共50位藝術家，展出兩百多件創作，涵蓋繪畫、陶藝、織品、書法、複合媒材等多元素材，風格自由無框架。展覽以日本藝術家和田江美子書藝作品《藝術是自由的力量》為策展主題，於2/2起至5/19，在台南市美術館2館展覽室K、L、M展出。

中華民國智障者家長總會（智總）理事長劉貞鳳表示，心智障礙者受限於詞彙應用，無法自在的表達自己，透過創作、藝術表現可以與社會大眾交流。智總此次與南美館合作，讓更多人認識並進一步理解這群特別藝術家，在藝術世界展現自在心靈、無拘束揮灑，創作風格自由無框架。

台南市長黃偉哲表示，今年適逢台南400，台灣燈會安平燈區也於春節連假期間盛大啟燈，與台日藝術家的創作相互輝映，使台南更顯榮耀。黃偉哲邀請民眾來台南走春賞燈、觀賞展覽。

台南市政府表示，展覽自2/2起至5/19，南美館長林秋芳也歡迎熱愛藝術、關注共融平權的朋友們，親臨南美館2館過年走春，欣賞風格獨具的創作，感受藝術是自由的力量。

【展覽資訊】

「藝術是⾃由的⼒量」

展出時間：2024／02／02至5／19

展出地點：台南市美術館2館展覽室K、L、M