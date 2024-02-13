中國大陸股市出現停止下跌的跡象，春節前一週（2月5日－8日）記錄了1年3個月以來的最高漲幅。這主要歸功於被稱為「國家隊」的政府資金購買支持和強硬的股價措施。儘管海外投資者對經濟增長的放緩仍有深切的擔憂，《日本經濟新聞》分析，從干預手段來看，其目標是吸引大量的個人資金入市。

上海證券綜合指數在2月8日前連續3天上漲，結束了春節假期前的交易。周漲幅約為5％，這是自2022年11月以來的最高漲幅。吸引資金進入市場的是流入上市投資信託（ETF）的「國家隊」的購買。

特別值得關注的是，與由中小型股構成的股價指數「中證1000」掛鉤的南方基金的ETF。根據中國大陸調查公司Wind調查，從2月5日開始的4天內，記錄了170億元（人民幣，下同）的凈流入，總資產額是流入前的約4倍。

「為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行」，中國證券監督管理委員會6日明確表示了支持的意願，同日，中國政府基金（SWF）、中國投資（CIC）旗下的中央匯金投資（匯金）公佈了增購ETF的消息。

日本的東海東京研究中心的策略師白井誠一郎認為，「這顯示了當局的決心，也在培育對全面金融措施和財政出動的期待感」，並表示，「這可能是中國股市觸底反彈的契機」。

自2023年中期以來，中國大陸的房地產市場再次陷入低迷，經濟擔憂加劇。在海外資金撤離中國大陸，股市低迷的情況下，中國大陸在7月的中央政治局會議上確認了活躍資本市場，提高投資者信心的政策。

到了10月，中央匯金投資開始增加對四大國有銀行的股票購買等干預行為。到了2024年1月28日，甚至採取了限制「空賣」（借入未持有的股票進行賣出以獲取利潤）的強硬手段。然而，到了2月5日，上海綜合指數一度跌至約5年來的最低點，最終引發了「國家隊」的大規模干預。

「國家隊」是為了股價措施而動用的政府資金的通稱。除了中央匯金投資外，大陸全國社會保障基金理事會等公共養老金運營機構也被認為是股票的購買者。美國高盛在5日報告中指出，中央匯金投資等3個機構共計持有約3兆元人民幣相當的中國大陸股票和ETF，這相當於中國大陸本土上市企業總市值的約4％。

高盛認為，介入目標是將股市變成「財富的創造源」。在中國大陸，個人家庭資產的60％是房地產，而股票只佔約5％。在房地產價格調整長期化的情況下，如果促進資產轉移，股市將活躍，家庭財富也會增加。

實際上，從「國家隊」的行動中，似乎可以看出目標是吸引個人投資者。

報導稱，這次特別引人注目的是流入中證1000和中證500等中下位股票主導的指數相關的ETF。中國大陸的個人投資者購買了大量與這些相關的被稱為「雪球」的金融衍生產品，自去年以來大幅下跌，損失增加，這已經成為一個問題。「國家隊」似乎希望包括個人喜歡的中小型股票在內，營造安心氛圍，將資金吸引到股市。

法國外貿銀行（Natixis）的高級經濟學家吳卓殷指出，由於對經濟增長前景的擔憂，個人正在避免投資，轉向儲蓄，信任問題很大。如何引導經濟增長和企業利潤增長，需要一個明確的路線圖。

是否國家的購買干預會導致股市的全面復甦，根本的疑慮仍未消除。Saxo Capital Markets香港的策略師Redmond Wong將這次與2015年大陸股災時期的「國家隊」購買行為對比，認為即使是1.3兆元的干預也無法讓股市觸底，要轉向看漲，需要確信潛在增長率正在提高。

在通過香港進行的反映外國人對中國大陸股票交易的滬深港通（Stock Connect）中，2023年8月創出了8960億元的最大賣出額。此後，直到2024年1月，連續6個月的賣超，累計流出了2兆0110億元。海外投資者並未拋售完中國大陸股票，預計潛在的賣出需求仍然很大。

目前，中國大陸並未顯示出對海外投資者要求的大規模財政政策等的行動，而是主張中國大陸經濟是順利的，努力轉向看漲，似乎是做好了通過「國家隊」購買和吸引的個人資金，吸收海外投資者賣出的準備。

大陸國務院2月7日任命吳清為新的證監會主席。吳清是首位有上海證券交易所理事長經驗的證券界出身的主席。吳清在擔任上海市政府官員期間有引進對沖基金的經驗，市場部分期待他推出「偏向投資者」的政策。前任易會滿是銀行出身，曾阻止阿里巴巴集團旗下的金融公司螞蟻金服的IPO，並連續推出限制賣空等嚴厲的政策。

大陸企業佔據市值7至8成的香港市場也處於歷史性的低迷。香港交易所2月9日表示，3月1日首席運營官陳翊庭將接任首席執行官。雖然去年年底已經宣佈了現任CEO的任期將在5月結束，但這次的任命提前了。

香港股市將在2月14日、上海股市將在2月19日開始春節後的新年交易。投資者的關注點已經轉向了3月上半月的大陸全國人民代表大會。

日本瑞穂證券的中國股票策略師王申申針對中國大陸股市的未來展望表示，關鍵在於是否會出現應對房地產低迷和嚴峻地方財政的利多措施。如果「國家隊」出動的效果減弱，通過股市下跌來促使政府進行財政出動的「催促市場」可能會加強。