壽山動物園動物明星台灣黑熊「波比」大年初三站立見客。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園動物明星台灣黑熊「波比」，過去一站成名，大年初三有遊客幸運直擊「波比」直挺挺站起來見客，令遊客相當驚喜，引發網友熱議「真的不是工讀生嗎？」、「過年有沒有幫工讀生加薪？」園方也趕緊澄清「是波比本尊」。

今年過年除了2隻黃色小鴨外，壽山動物園人氣同樣夯，據壽山動物園統計，初一有1萬人入園參觀，初二1.4萬人，初三達到高峰約近2萬人，而初三「波比」上工也很賣力，意外被捕捉到站立畫面。

台灣黑熊「波比」今年3月將滿20歲，體重逾100公斤、身高180公分，過去曾被直擊以人形姿勢站立，一站成名，更被網友開玩笑說「該不會是工讀生假扮的」，時任高雄市長的陳菊也笑著回應「高雄不允許不安全的打工，即使會得奧斯卡獎。」

園方透過臉書表示，初三來動物園走春的遊客很幸運，波比可是熱情迎接，讓大家拍好拍滿，「只差沒有高舉雙手Say Hi」。該文PO出後，引發網友熱議，「這是波比還是工讀生？」、「春節上班薪資2倍，所以站起來了！」、「站太直會穿幫啊～」