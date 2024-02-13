一名女網友分享，小孩每年約可領到2萬的紅包，之前都幫孩子存起來，今年想替孩子存股，不知道各位家長都是怎麼處理孩子的紅包，引起兩派人大戰，不少過來人建議，最好能幫孩子先理財，並及早培養孩子儲蓄與理財觀念，因為若孩子小時候跟他們一樣不懂事、亂花錢，長大以後超痛苦。

一名女網友今在Dcard上分享，小孩今年4歲了，每年過年的紅包約可拿2萬，之前拿到的紅包，她都幫小孩存到銀行，但今年開始想用紅包錢幫孩子存股，打算幫孩子保管到高中，之後讓孩子自己決定要怎麼用這筆錢，同時也很好奇大家都是怎麼處理小孩的紅包？是幫小孩理財，還是直接給小孩？

貼文引起網友討論，意外掀起兩派人大戰，有些家長認為可以用紅包錢替孩子做理財規劃，等孩子大一點，可培養孩子儲蓄與理財的觀念，讓孩子學會自己運用這筆錢；但也有網友認為，孩子的紅包錢是家長包給親朋好友的紅包交換來的，加上養小孩很貴，孩子的紅包錢應該直接用來補貼奶粉、尿布或學費。

不少過來人則建議，如果經濟能力還可以，建議幫小孩存起來，不管是存儲蓄險、現金還是股票等，培養孩子儲蓄的觀念，等孩子大一點可以教孩子理財、做好金錢規劃，直接給孩子自由運用，有些孩子不懂就會亂花錢，養成這樣的習慣以後，就會跟他們一樣「小時候很快樂，長大很痛苦」。