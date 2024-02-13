徐巧芯點名唐鳳嗆「砍數發部預算」 開議後要追查國防部1重大錯誤 @ChinaTimes

立法院即將在20日開議，自詡是「蜜獾」的國民黨新科立委徐巧芯表示，希望能進入外交國防委員會監督外交部和國造潛艦並追查1事，她還點名最想砍數發部預算。

根據《ETtoday新聞雲》12日報導，徐巧芯受訪時指出，數發部拿了許多預算，但沒什麼建樹，打詐打到現在，全國人民被騙金額還是不斷攀升，她質疑除了出國、推出點麵線的APP，數發部長唐鳳還做了什麼對台灣人民福國利民的政策，「既然沒有，那就砍了數發部的預算」。

徐巧芯提到，她的第一志願是進入外交國防委員會，除了要監督外交部、國造潛艦，針對選前因大陸發射衛星所發布的國家級警報相關事件，也要追查為何犯下將警報簡訊中「防空」、「衛星」的英文，寫成「空襲」、「飛彈」的重大錯誤。

至於最想推動什麼法案？徐巧芯提到，過去8年蔡政府常將不利資訊列為國家機密，但這違反《國家機密保護法》第五條，所以，她希望未來能推動一個法制化修法，明確規範把事物列為國家機密的標準。