初四參拜關渡宮！被問把吳思瑤當假想敵？ 蔣萬安笑回：北投滿滿人情味

民眾黨立委黃珊珊初一及初二安排25間宮廟參訪行程，引起外界聯想2026年再戰台北市長，民進黨立委吳思瑤則是競選市長的熱門人選，台北市長蔣萬安今參拜關渡宮後表示，他今天是來祈求台北市新的一年風調雨順、人民安居樂業。

針對媒體詢問，黃珊珊過去2天拜訪25間廟，吳思瑤則被點名是競選市長的熱門人選，如何看待2位潛在對手？蔣萬安僅表示，關渡宮不只是北投區重要信仰中心，更是北台灣、全國各縣市邀請做客的對象，他今天特別來此祈求台北市新的一年風調雨順、人民安居樂業。

媒體追問，今天拜訪北投是否將吳思瑤當成假想敵？蔣萬安笑回，今天只是剛好來北投，每次到這裡都感受到滿滿人情味跟熱情，當地鄉親也給予他非常多正面回饋，尤其關渡宮有許多不為人知的小故事，例如關渡媽手帕與小扇子能正宅及守護孩子。

媒體也問，如果黃珊珊接下來捲土重來，有什麼話想對潛在對手說？蔣萬安表示，今天是大年初四，希望大家新的一年財源廣進。