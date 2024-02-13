哈爾濱冰雪文旅熱度不減，冰城樓市似乎也趁機火了一把。據界面新聞報導，哈爾濱市住建局相關負責人稱，隨著來哈爾濱的遊客增加，2023年12月至2024年1月，非哈市人員在哈購房共4650套，同比增長94％。

這個冬天，「頂流」旅行目的地非哈爾濱莫屬。據同程旅行發佈的數據顯示，大陸國內航線熱門目的地前十名依次為：哈爾濱、重慶、成都、昆明、北京、三亞、貴陽、上海、西安、廣州。其中，哈爾濱的熱度由2023年同期的第四名上升至第一名。

冰天雪地的哈爾濱被推向旅遊高峰，為當地的房屋租賃也提供了成交大幅增長的契機。據貝殼哈爾濱站統計數據顯示，在2023年12月與2024年1月，該網站租房成交量達2360套，同比2022年12月至2023年1月租房成交量633套，上漲272.8％。

近兩年，大陸房地產市場進入深度調整期，哈爾濱樓市量價齊跌，如今隨著旅遊的火爆出圈，哈爾濱的置業熱情很快被點燃。沈明在哈爾濱遊玩後告訴界面新聞，哈爾濱房子才幾十萬（人民幣，下同）一套，很想買一套用來養老，「度假、滑雪都很方便。」

根據安居客數據顯示，2024年1月，哈爾濱新房均價為10428元／平方米。另外，在剛剛過去的2023年，哈爾濱的新房價格僅5月份實現環比上漲，其餘月份均環比下跌。二手房價則更低，據房天下研究院監測，2024年1月，哈爾濱二手房掛牌均價為8209元／平方米。

庫存更是創新高，去化壓力增大。易居研究院數據顯示，截至2023年11月，哈爾濱新房庫存面積為820萬平方米，存銷比為58.6，意味著要用近5年的時間才能將現有的庫存消化完畢。

冰雪旅遊的持續走紅，疊加較低的購房門檻，樓市沈寂許久的哈爾濱決定全力接住這「潑天的富貴」。一場又一場的「小金豆」（網路流行語，意指有錢的南方人）在哈置業活動接連開啓，連「貝殼找房」平台都是「冰情雪韻，爾濱安家」的宣傳語。

「爾濱」造勢買房：

為吸引「小金豆」來哈置業，哈爾濱市住建局還聯合多家房企，共同舉辦了哈爾濱冰雪季購房節活動。

據界面新聞瞭解，包括萬科、華潤、中海、哈城發投、匯龍、新松等28家房企的52個項目均參展，這些項目分布在道里、香坊等六城區，累計房源達上萬套。

而且，在中央大街、太陽島雪博會遊客中心、冰雪大世界等這些熱門景點，以及「小金豆」打卡的洗浴中心也有相關項目的宣傳展架。

不僅如此，針對外地購房者，各項目還推出到訪即可領取禮品、成交報銷往返交通費用、成交指定房源可享2％安家補貼、成交全款到賬最高送3年物業費、成交即送3年車位使用權等一系列優惠政策。

萬科東北相關人士告訴界面新聞，哈爾濱萬科推出新春購房活動：抖音直播抽大獎，一口價房源限時秒殺；活動期間成交，享2年物業費惠讓／家電大禮包；春節期間購房最長可享首付分期至3月底等。

憑外地身份證購買萬科項目，可額外享受9.8折補貼。東北萬科負責人向界面新聞表示，「我們這邊比較典型的項目是道里區的濱江大都會，是江景房項目，這期間成交確實是有接近40％的增量。」

此外，旭輝寶宇鉑辰府也推出「金豆客戶」指定房源購房至高享9折、專享特價房10套；城芯壹品購房可享受住宅補貼2％，非住宅補貼3％，「小金豆」專享特惠房源5套。

2月1日，哈爾濱市住建局還聯合當地悅居網、貝殼哈爾濱站和58同城在中央大街、索菲亞教堂廣場和群力音樂公園、哈爾濱西站開展了「租購並舉宜居城，爾濱寒冬送暖流」活動。

在為外地遊客送上熱薑茶、暖寶貼等的同時，還為滿足外來人口「南方小金豆」來哈置業及旅遊短期租賃需求，在線上推出優質高性價比房源。據瞭解，該批房源在交易時可通過政府交易平台進行房源核驗等準備工作，以保證房源的真實有效性。

「政府確實是借助旅遊熱，出台了很多利好政策去提振市場，包括一些吸引客戶的動作。」一名房企人士向界面新聞表示。

房產中介、項目銷售人士也借機打起了營銷大戰。道里區一名房產中介告訴界面新聞，今年1月份他共賣出5套二手房房源，「1月成交單價比去年2-12月價格高5％，每年年初都比年末市場好，明年價格還會更高一些。」

「市場成交大，價格必漲。」在其看來，哈爾濱房價會一改過去頹勢，市場看漲是必然。而且便宜的房源會越來越少，房東都會對比價格，近期已有房東開始漲價掛牌。

一名項目營銷人士則表示，「哈爾濱樓市熱度能夠持續，未來3至5年哈爾濱經濟會更好，明年還有亞洲冬季運動會。」據他瞭解，目前在哈爾濱買房的外地人主要是自住和出租做民宿。

「小金豆」在爾濱置業？

「新哈爾濱人的定義其實不一定是南方小土豆，大部分都是返鄉置業客戶，或者是省內的非哈爾濱戶籍客戶，這類客戶的剛需屬性比較強。」哈爾濱一名房企人士向界面新聞表示。

據其描述，哈爾濱購房本就沒有門檻，但在哈爾濱旅遊未走紅之前，整個東北三省最具競爭力的城市是其實瀋陽，綜合起來幸福指數更高。現在哈爾濱熱度提升，相應也帶動了上下很多產業鏈，包括就業機會等，一些曾想要離開黑龍江省的人選擇留在哈爾濱。

「目前成交比較旺的主要是集中在旅遊熱門的區域，外圍部分基本是以返鄉置業或者說黑龍江省內非市級的這些人士，他們需要到哈爾濱來買房落戶。」

陳塵今年33歲，常年在深圳和哈爾濱兩地來回奔波，作為一名哈爾濱人，他更傾向於在成都、深圳這些城市定居買房。「成都雖然不算強一線，但是我覺得這個城市的經濟活力能夠支撐它逐步去發展，深圳則是因為它的創業氛圍好，是一個很包容的城市，人才扶持條件好，離香港也近。」

一個很偶然的機會，他成為返鄉置業的成員之一。

2023年11月，在哈爾濱冰雪旅遊還未出圈的時候，他因為契稅減免政策在哈爾濱買了一套房。「我買的那套是江景房，很像上海的黃浦江，總價300多萬，最終減了10萬元。」

「本身從我個人意願來講，不是特別希望在哈爾濱購置資產，身邊的朋友們也都會選擇把資產南移。」陳塵告訴界面新聞。

「我其實是在賭預期。」陳塵表示，他一般會尋找潛力城市置業，中國大陸的GDP要持續發展，需要在一些點上拉動，比如琿春是作為吉林省唯一的對俄公路口岸，哈爾濱一定是交易的中轉站，整個貨幣貿易會在此中轉，城市發展潛力是有的。

但當時並沒有冰雪熱的意識，後來哈爾濱成為熱門旅遊地後，陳塵果斷又買了一套40平方米的公寓。這套公寓位於道里區，同樣帶有江景。

瞄準旅遊熱的陳塵，用不到一個月的時間將這個小公寓改造成民宿，定價從最初的260-300元／天到現在已漲至500元／天。「12月份我覺得這個契機不錯，1月份民宿就上線了，當月都是滿房。截至目前，2月份的出租率為70％，3、4月份也是各50％的出租率，滿不錯的。」

陳塵能明顯感覺到哈爾濱的樓市熱度提升，但他也認為，純外地人來哈爾濱買房的概率比較小。

「對於非哈人員在冰城購房共4650套，我還特意問了房地局的朋友，最後一致認為可能是統計數據口徑的問題。」陳塵表示，這並不符合購買和置業邏輯，人們很難因為一個地方很火，就去那裡買套房。

「我當時很好奇，是怎麼能夠統計出外來人在這兒購房的，唯一能想到的就是拿身份證區隔開。」陳塵認為，像他這樣的客群肯定是多的，老哈爾濱人出去了，然後有公司有業務在哈爾濱，在這裡置業很有性價比，所以應該還是以返鄉置業的客群為主。

「哈爾濱」熱已持續到春節，陳塵正在看冰雪大世界附近的優質房源，「還是做民宿。」