民進黨籍總統當選人賴清德未來是否赴新國會國情報告，引起外界關注，但在野黨持續要求賴應在國會接受即問即答。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，雖然賴清德釋出善意，但不代表國民黨團可以予取予求，憲法增修條文或立法委員職權行使法都有明確規範，總統赴立院是進行「報告」，不是詢答，呼籲藍營自重。

吳思瑤說，請國民黨委員好好把條文法規研讀清楚，不管是憲法增修條文或立法委員職權行使法都有明確規範，總統赴立院是進行「報告」，不是詢答，也不是國民黨團期待的即問即答，更不會是部分委員所主張的常態化。

吳思瑤強調，總統是總統，行政院長是行政院長，依法對立法院負全責，接受詢答的是行政院長，憲政體制不容逾越，希望國民黨團能夠自重，不要過度膨脹自身權力，讓立法院成為太上機關，讓立法院成為憲政怪獸，絕不是社會期待或樂見的。

另外，賴是否有可能循前總統李登輝模式，接受綜合詢答。綠委王定宇說，李登輝模式是折衷方法，立委全部提問完後，由總統綜合性回答，避免質詢的即問即答混亂行政院長和總統之間的份際，這是以現在方式和過去案例的折衷處理，也許是大家可以接受的方向。

對於總統即問即答，王也強調，若一定要即問即答，請國民黨提修憲，還是要尊重憲法秩序，若總統可以即問即答，行政院長馬上降下來，成為幕僚長的角色，而非最高行政首長。