網上學習新奇的英語，國發會「雙語資源網」很不一樣！看紀錄片弄懂台灣古名「福爾摩沙」，4K 相機鏡頭製作，綠能在台灣等等歷史、新科技議題，都讓網友驚呼連連。

國發會13日表示，雙語資源網蒐集國內外免費英語學習資源，並對照歐洲共同語言參考標準CEFR架構，將各式英語學習網站、影片、podcast、APP等素材，分級分類整理，民眾可按照自身學習需求及程度，找尋最適合的英語學習內容。

基於過往推動相關雙語環境計畫成果，國發會建置雙語資源網，進一步提升國人運用英語的軟實力，內容為整合式英語學習與英譯資源平臺，網羅政府及民間英語學習、英譯資源，供各級政府與民眾運用，網站內容包含英譯資源、線上英語學習資源、主題英語、線上英語能力檢測資源、影音頻道、政府機關英文網站連結等。

國發會表示，雙語資源網去年9月重新改版上線，將所有學習資源重整並加上關鍵字標籤，方便使用者快速找尋學習資源，包括前進外商、兒童故事、教材準備等關鍵字標籤，並與各公務機關合辦展會、節慶活動融入雙語元素，提供國人多元學習的管道及使用英語的環境。

雙語資源網新增的專業課程專區，有Discovery及TaiwanPlus授權的雙語優質節目「台灣無比精彩」、「生活科技大解密」及「豪哥海上看台灣」，製作成「看紀錄片學英語」CLIL英語數位學習課程，在瞭解專業知識的同時學習英文。

國發會說，大家出外走春踏青也會在各地公務活動融入雙語元素，例如台南龍崎虎形山公園正在舉辦的第5屆龍崎光節-空山祭活動，今年首度規劃雙語導覽，國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、台中市纖維工藝博物館、澎湖洪根深美術館等多提供「沉浸式」、「互動性」的雙語環境，日常生活就能學習英語。

國發會「雙語資源網」（https://bilingual.ndc.gov.tw/）